Территорию туркластера "Самарская Лука" будут развивать по шести направлениям

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Туристическо-рекреационный кластер "Самарская Лука" разделится на шесть подкластеров по направлениям, которые планируется развивать на этих территориях. Как сообщил ТАСС руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, планируется создать заповедный, спортивный, гастрономический, духовно-мистический, творческий кластеры, а также территорию взаимоотношения человека и природы.

"В 2019 году из 1,3 млн туристов, посетивших Самарскую область, 1,2 млн человек приезжали в Самарскую Луку. Это стало объектом, который сейчас принято называть must visit (с англ. "необходимо видеть"). Для того чтобы выделить ключевые группы потребителей услуг на этой территории, мы разбили территорию всего кластера на шесть подкластеров. Каждый из них имеет целевую аудиторию", - сказал Абдрашитов.

Предполагается, что арт-кластером станет село Ширяево, на территории которого туристы посещают дом-музей художника Ильи Репина, культурные события. Также они приезжает в село, чтобы написать картину во время выездных пленэров (рисование на свежем воздухе). Второй кластер предполагается развивать в гастрономическом направлении на площадке села Рождествено. По словам Абдрашитова, село уже зарекомендовало себя в этой отрасли - там существуют сыроварни, для туристов создаются площадки для дегустации продуктов, произведенных жителями.

Село Жигули войдет в спортивный кластер, так как на его территории есть участки с уклонами. "Кроме того, там есть автономность, кластер находится немного в стороне относительно общей территории нацпарка. Для профессиональной аудитории это станет подходящим местом для тренировок, соревнований. Уже сегодня ряд последователей триатлона, марафона и других активных видов спорта готовы выступать инвесторами для развития площадки", - отметил руководитель регионального департамента по туризму министерства культуры Самарской области.

Заповедным кластером станет территория жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина, куда туристы приезжают для подъема на гору Стрельную, а также прохождения экологического маршрута к Каменной чаше. Сам Жигулевск планируется назвать кластером взаимоотношения человека и природы. По мнению Абдрашитова, это яркий пример того, как со временем человек встраивается в природную территорию, как развивает ее. Турист приезжает сюда, чтобы, с одной стороны, располагаться в городской среде, а с другой - в непосредственной близости к жигулевским горам, акватории Волги. Духовно-мистическим подкластером станет село Винновка, где располагается мужской монастырь. Территорию также посещают люди, которые хотят увидеть необычные явления природы.

"Самарская Лука" выиграл Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. До 15 ноября междисциплинарная команда должна будет направить "упакованные продукты", готовые к реализации. Проект туристско-рекреационного кластера уже представлен потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств.