Премьер Японии обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник провел встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, который находится с официальным визитом в Токио. Об этом журналистам по итогам встречи сообщил сам глава японского правительства.

"Мы провели обмен мнениями по поводу предстоящих Олимпийских игр. Я выразил уверенность в том, что успешное проведение Олимпиады станет доказательством единства человечества и того, что оно смогло преодолеть проблему коронавируса", - отметил он.

Суга подчеркнул, что Бах полностью согласился с соответствующей позицией японских властей и выразил уверенность в том, что Япония сможет провести безопасные Игры. Глава японского правительства подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество с МОК, направленное на благополучное проведение Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.