Мадуро направил соболезнования Сирии в связи со смертью ее министра иностранных дел

ГАВАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования сирийскому народу в связи со смертью министра иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валида Муаллема в возрасте 79 лет.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи со смертью главы МИД Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема. Он был мне братом и дорогим другом, с которым я познакомился во время дипломатической работы. Выражаю искренние соболезнования его родственникам и всему сирийскому народу", - написал политик в Twitter. Ранее информационное агентство SANA сообщило о смерти главы внешнеполитического ведомства, причина не раскрывается.

Куба также выразила соболезнования Сирии в связи со смертью Валида Муаллема. Соответствующее сообщение в воскресенье в Twitter разместил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

"Искренние и сердечные соболезнования сирийскому народу и правительству в связи со смертью нашего друга Валида Муаллема, который был заместителем премьер-министра и главой МИД. Особые соболезнования я выражаю его семье и друзьям", - написал дипломат.

Валид Муаллем работал в Министерстве иностранных дел Сирии с 1964 года. Он служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разные периоды занимал должность посла Сирии в Румынии и США. На посту руководителя ведомства Муаллем работал с 2006 года.