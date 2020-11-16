В США 17 американских ветеранов наградили медалью Ушакова

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. 17 американских ветеранов удостоились медали Ушакова за мужество и отвагу, проявленные при участии в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило в воскресенье российское посольство в Вашингтоне.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации №520 от 21 августа 2020 года медалью Ушакова награждены 17 граждан США, принимавших участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", - отметили дипломаты.

Награда присуждена Уильяму Спейту Бартону, Дэвиду Юджину Бейкеру, Ричарду Бербайну, Раймонду Эдварду Вейганду - младшему, Лео Джозефу Гулете, Исси Дейтче, Майклу Кемплу, Джорджу Генри Коху - младшему, Рольфу Эрику Кристофферсену, Ричарду Лэндолфи, Джеймсу Бейкеру Норту, Уоллесу Лерою Орсанду, Ховарду Уильяму Пфайферу, Уилберту Фрэнку Розуму, Хью Марту Стефенсу, Дейлу Полу Страуссеру и Трюгве Хансену.

Как подчеркнули в дипмиссии, "вручение государственных наград Российской Федерации является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов".

"По программе ленд-лиза через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в СССР направлялись танки, самолеты, автомобили, продовольствие и сырье. Поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота, а также атаками вражеских самолетов и подводных лодок в тяжелых погодных условиях Арктики. Тысячам моряков они стоили жизни. Северные конвои внесли важный вклад в достижение общей Победы над гитлеровской Германией. В России свято чтят оказанную союзниками помощь. Самоотверженность участников Северных конвоев служит высоким примером героизма для будущих поколений", - отметили в посольстве.

Медаль Ушакова была учреждена в СССР в 1944 году для награждения матросов и солдат, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков ВМФ и морских частей пограничных войск "за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на морских театрах". В России ее удостаиваются военнослужащие ВМФ и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ. Медаль представляет собой рельефный портрет адмирала Федора Ушакова в круге, наложенный на якорь с цепью. Изготавливается медаль из серебра. Всего было произведено свыше 15 тысяч награждений.