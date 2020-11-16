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Пандемия COVID-19

На Колыме продлили режим повышенной готовности

Он будет действовать до конца ноября

ТАСС, 16 ноября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой подписал указ, продлевающий режим повышенной готовности в регионе до 30 ноября включительно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

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"Режим функционирования "повышенная готовность" на территории Магаданской области продлен до 30 ноября 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. Он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Его действие должно было завершиться 16 ноября.

За время пандемии в Магаданской области зарегистрировали 5 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся 4 009 человек вылечились и 47 умерли. За последние сутки медики выявили 46 случаев заражения.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьПандемия COVID-19
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