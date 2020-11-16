Проект закона о статусе медработника направят в ульяновское заксобрание в начале 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Ульяновской области рассмотрит законопроект о статусе медицинского работника, предусматривающий в том числе дополнительные меры стимулирования врачей и возможность присвоения звания "Ульяновский врач", в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

"Проект закона будет вынесен на общественное обсуждение, в том числе с медицинским сообществом. Планируемый срок внесения законопроекта в Законодательное собрание Ульяновской области - январь-февраль 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что в Ульяновской области уже создана рабочая группа по подготовке проекта закона "О статусе медицинского работника, осуществляющего медицинскую деятельность на территории Ульяновской области". "Документ разрабатывается для повышения социальной значимости и престижа медицинского труда, а также установления дополнительных мер, способствующих обеспечению высокого профессионального уровня медицинских работников", - уточнил Мишарин.

По его словам, планируется узаконить статус наиболее талантливых и способных медработников, присвоив им звание "Ульяновский врач". "Чтобы удостоиться такого звания, врач должен соответствовать определенному уровню знаний и умений. Присвоение данного статуса не только позволит повысить престиж профессии врача, но и уровень доверия пациента к нему", - отметил министр.

Мишарин также добавил, что законопроект предполагает установить дополнительные меры стимулирования медиков. В документе также планируется прописать условия для прохождения отдельными категориями специалистов стажировок. Министр уточнил, что создание достойных условий для медицинских работников - одна из задач национального проекта "Здравоохранение".