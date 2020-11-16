На Чукотке издали настольную игру для изучения языков коренных народов

ТАСС, 16 ноября. Детскую настольную игру для изучения языков коренных народов Севера Чукотки издали в округе - первая партия игры уже пришла на полуостров, рассказала ТАСС директор Чаунского краеведческого музея Валерия Швец-Шуст.

"На создание игры ушло полтора года - это своеобразная азбука, которая помогает малышам изучать слова родного языка. Настольная игра представляет из себя 12 кубиков, на каждой грани которого - буква и рисунок предметов или природных явлений, хорошо знакомых северным детям. В этой же коробке - словарик чукотского языка. Интересно, что консультантами проекта стали носители языка, а рисунки выполнили ребята, с которыми мы работаем по сохранению материального и нематериального наследия", - рассказала Швец-Шуст.

Первыми коробки с настольной игрой получат участники проекта. Остальные экземпляры отправят в учреждения культуры и образования Чукотки.