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На Чукотке издали настольную игру для изучения языков коренных народов

Она представляет собой своеобразную азбуку. На каждой грани 12 кубиков игры изображены буква и рисунок предметов или природных явлений, хорошо знакомых местным детям

ТАСС, 16 ноября. Детскую настольную игру для изучения языков коренных народов Севера Чукотки издали в округе - первая партия игры уже пришла на полуостров, рассказала ТАСС директор Чаунского краеведческого музея Валерия Швец-Шуст.

"На создание игры ушло полтора года - это своеобразная азбука, которая помогает малышам изучать слова родного языка. Настольная игра представляет из себя 12 кубиков, на каждой грани которого - буква и рисунок предметов или природных явлений, хорошо знакомых северным детям. В этой же коробке - словарик чукотского языка. Интересно, что консультантами проекта стали носители языка, а рисунки выполнили ребята, с которыми мы работаем по сохранению материального и нематериального наследия", - рассказала Швец-Шуст.

Первыми коробки с настольной игрой получат участники проекта. Остальные экземпляры отправят в учреждения культуры и образования Чукотки.

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