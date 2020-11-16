В Приамурье отменили спортивные соревнования из-за эпидобстановки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области ввели ограничения на проведение спортивных соревнований в связи с эпидемиологической обстановкой.

"В Приамурье вновь отменены спортивные соревнования, - сообщает в понедельник министерство спорта региона. - Под отмену попали все состязания областного уровня, а также дальневосточные и всероссийские соревнования, проведение которых планировалось на территории Приамурья. Что касается муниципальных и межмуниципальных соревнований, решение о их проведении должны принимать главы муниципальных образований, исходя из эпидемиологической ситуации на местах".

Возможность участия в соревнованиях в других регионах у спортсменов сохранена.

"Наши спортсмены продолжат выступать за пределами области. Каждый их выезд мы согласуем с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить максимальную безопасность членов наших сборных", - отметил министр по физкультуре и спорту Дмитрий Кутека.

Ограничения не распространяются на занятия спортом. Тренировки проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре начали вводить второй этап ограничений, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. В Амурской области зарегистрировано 9 039 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 человек умерли.