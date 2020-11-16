Сахалинский Минздрав проверит одну из ЦРБ из-за массового заражения медиков COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сахалинской области в понедельник организует проверку по информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией медиков отделения реанимации и анестезиологии центральной районной больницы Холмского городского округа в связи с отсутствием в учреждении средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, медики холмской больницы отправили в местные СМИ массовое обращение. В числе оставивших свою подпись в письме работники отделения реанимации и анестезиологии, где лежат тяжелобольные пациенты с коронавирусной инфекцией. "В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук - на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила", - говорится в обращении медиков. Согласно письму, у персонала больницы отсутствуют не только медицинские маски, но и одноразовые защитные костюмы, дезинфицирующие средства, важные лекарства.

По словам холмских медиков, один врач-реаниматолог из-за коронавируса сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще восемь врачей и медсестер находятся на больничном. Персонала критически не хватает. За больными ухаживают оставшиеся медики, у которых тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Их количество не уточняется.

За время пандемии на островах было зарегистрировано 9 552 заразившихся коронавирусом - эта цифра значительно меньше показателей по другим регионам. В 88% случаев болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме. Из общего числа пациентов 6 329 человек вылечились, пятеро умерли. За последние пару месяцев на островах начал наблюдаться значительный рост числа заразившихся.