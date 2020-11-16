Солдат, осквернивших Вечный огонь в Волгограде, привлекли к ответственности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Двоих солдат, бросавших шелуху от семечек в чашу Вечного огня в Волгограде, привлекли к ответственности. Об этом сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.

"По факту надругательства над местами захоронения умерших (у Вечного огня на Аллее героев в городе Волгограде) со стороны военнослужащих воинской части, военная прокуратура Волгоградского гарнизона провела проверку, по результатам которой в адрес командования внесено представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности", - сообщили в надзорном ведомстве. Избранную меру наказания в прокуратуре не уточнили.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Двоих мужчин задержали в Волгограде по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек. Как сообщали ТАСС в ГУ МВД по Волгоградской области, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм" передали военной прокуратуре. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.