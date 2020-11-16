В Башкирии создали антиковидный ситуационный центр для обращений жителей

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании ситуационного антиковидного центра республики, который должен стать связующим звеном между системой здравоохранения и населением. На звонки будут отвечать в том числе специалисты медицинского профиля, сообщил он в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"В целях оперативного обслуживания поступающих обращений граждан и координации взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения с гражданами по вопросам лечения от новой коронавирусной инфекции создать систему "Ситуационный антиковидный центр республики". Он начинает работу с сегодняшнего числа, режим работы с 8:00 до 20:00", - сказал Хабиров. Номер телефона ситуационного центра - +7 (347) 218-19-19.

В регионе есть сложности с доступностью информации, перегруженностью медицинских служб и их контактных центров. Также есть потребность перевода как можно большего числа услуг на удаленный формат, отметил глава Башкирии. "Там работает достаточно большое количество людей, несколько десятков, мы пригласили в экспертный совет нашу профессуру и серебряных ветеранов, действующих преподавателей медуниверситета, чтобы при необходимости давать людям полную консультацию", - добавил Хабиров.

По данным Минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случая заражения коронавирусом, в том числе 116 за последние сутки. На лечении в больницах находятся 318 человек, всего выздоровели 11 110 человек, умерли 68.