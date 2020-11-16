Башкирия получила на лекарства от ковида более 150 млн рублей

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ выделил Башкирии более 150 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией и лечащихся амбулаторно. Всего медицинскую помощь должны получить не менее чем 19 тыс. жителей, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Всего из резервного фонда правительства РФ выделено 151,6 млн рублей из расчета оказание медицинской помощи не менее чем 19 тыс. пациентам. С учетом уровня заболеваемости мы планируем обеспечить [медикаментами] не менее 5 тыс. пациентов в месяц. Получат препараты пациенты с подтвержденным и вероятным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией, в приоритете буду пациенты со средней и тяжелой формой, и в том числе с вирусной пневмонией", - сказал Забелин.

Выдача медикаментов начнется с понедельника в Уфе, во вторник их получат все больницы в муниципалитетах. Медикаменты также могут доставить медработники или волонтеры. Закуплены противовирусные, антибактериальные средства, антикоагулянты, отметил министр.

В октябре на совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин предложил незамедлительно выделить из средств федерального бюджета свыше 5 млрд рублей на обеспечение амбулаторных больных лекарствами. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на этом же совещании сообщила, что правительство продолжит мониторинг ситуации с обеспечением медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

По данным Минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случая заражения коронавирусом, рост за сутки - 116. На лечении в больницах находятся 318 человек, всего выздоровели 11 110 человек, умерли 68.