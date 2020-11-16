В Сочи в ближайшие двое суток прогнозируют смерчи над морем

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Смерчи над морем прогнозируют в Сочи в ближайшие двое суток. Жителей и гостей города просят воздержаться от отдыха у воды, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"В соответствии с штормовым предупреждением метеорологов, с 8-9 часов и до конца суток 16 ноября, а также в течение суток 17 ноября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.