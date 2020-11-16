В Дагестане около 113 тыс. человек остались без света из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 113 тыс. жителей Дагестана в понедельник остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и дождя, сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах (около 113 800 человек). Температура наружного воздуха 9 градусов тепла", - говорится в сообщении.

По данным САЦ, всего отключено 45 высоковольтных линий и 1170 трансформаторных подстанций. В аварийно-восстановительных работах задействованы 244 человека и 70 единиц техники.

Ранее САЦ Минэнерго сообщал о массовых аварийных отключениях электроэнергии в Дагестане из-за непогоды (дождь и ветер до 10 м/с).

По информации синоптиков, дождливая погода в Дагестане продлится до 20 ноября.

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