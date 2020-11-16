В поселке Забайкалья ввели режим ЧС из-за трехдневного запаса угля

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация поселка Могойтуй Забайкальского края ввела режим чрезвычайной ситуации из-за трехдневного запаса угля на местном теплоисточнике, сообщил в понедельник на оперативном заседании правительства Забайкалья замминистра ЖКХ, цифровизации и связи края Роман Слепцов.

"Введен режим ЧС на территории городского поселения "Могойтуйское". Необходимо 1,5 тыс. тонн топлива. В настоящий момент запас угля составляет трое суток, причем возможная доставка от места размещения материального резерва до опорной станции Могойтуй составит около пяти суток", - сказал Слепцов.

По его словам, поселок получит уголь из регионального резерва. Также малые запасы топлива сохраняются в городе Петровск-Забайкальский и поселке Букачача (по шесть суток), а также в поселках Кличка и Досатуй (по двое суток) - туда уголь доставляют с местных месторождений.

"В 14 муниципальных районах на 98 объектах постановлением правительства Забайкальского края введен режим повышенной готовности, всего отгружено в рамках режима 60 тыс. тонн из 87 тыс. тонн запланированных, что составляет 69%. Отгрузки продолжаются. Данного количества топлива хватит до 5 декабря", - добавил замминистра.