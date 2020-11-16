Путин поздравил генерального директора ЮНЕСКО с 75-летием основания организации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и заверил, что РФ намерена и далее принимать активное участие в работе организации. Послание российского лидера опубликовано в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю 75-летия основания Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. <…> Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь принимать активное участие в работе ЮНЕСКО, способствовать достижению целей и задач, стоящих перед этой важной международной структурой", - говорится в поздравлении Путина.

Президент РФ отмечает, что с первых дней своего существования ЮНЕСКО служит интересам интеллектуального и духовного развития человечества, а также способствует упрочению многостороннего гуманитарного сотрудничества. Также, говорится в поздравлении, объединительный и позитивный потенциал организации востребован в мировом сообществе.

Создание, цели и задачи ЮНЕСКО

Во время Второй мировой войны в 1942 г. в Лондоне по инициативе Совета по образованию Англии и Уэльса и Британского совета (общественная организация по развитию международного сотрудничества в области образования, культуры и искусства) была созвана конференция министров образования государств-союзников (Conference of Allied Ministers of Education, САМЕ). В ней приняли участие представители ряда находившихся в эмиграции в британской столице правительств стран Европы, оккупированных фашистской Германией, в том числе Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Франции. Конференция была посвящена вопросам послевоенного восстановления системы образования. Из разового мероприятия встреча переросла в постоянно действующий форум, к работе которого присоединились и другие государства, включая СССР и США.

По решению САМЕ с 1 по 16 ноября 1945 года в Лондоне состоялась конференция с участием делегаций 44 государств, на которой и была основана ЮНЕСКО. 16 ноября подписи под уставом новой организации поставили представители 37 стран, документ вступил в силу 4 ноября 1946 г. Согласно уставу, главная цель Организации - "достижение путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества". Основными задачами ЮНЕСКО являются сохранение культурного наследия, содействие развитию науки, системы образования, СМИ.