"Яндекс" и Русское географическое общество начнут обучать школьников картографии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Яндекс.Учебник" совместно с "Яндекс.Картами" и Русским географическим обществом (РГО) запустили пилотный проект по картографии для учеников начальной и средней школы, говорится в сообщении компании.

"Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Карты" разработали материалы, необходимые для проведения занятий по картографии: методические рекомендации, домашние задания, онлайн-презентации и обучающие видео. Русское географическое общество предоставило доступ к картографическим материалам", - сообщили в компании.

Уроки соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам по географии и окружающему миру и адаптированы для учеников разного возраста, а сам проект формирует представление об основных географических понятиях и цифровых картах, что необходимо для развития пространственного мышления, рассказали в "Яндексе".

В методическом пособии учитель найдет готовую программу занятия с советами и дополнительными материалами, причем для уроков можно заранее скачать офлайн-презентацию со всеми материалами. На слайдах есть теоретические сведения, большие качественные изображения и анимированные скриншоты онлайн-карт. Также почти каждый слайд подкреплен географическим заданием на отработку того или иного навыка.

Кроме того, в рамках проекта ученики смогут осваивать приемы редактирования карт с помощью "Народной карты" сервиса "Яндекс.Карты", например дополнять информацию о своей школе, спортивных площадках, дворах и других объектах.

Проект является частью образовательной инициативы "Яндекса".