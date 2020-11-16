{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турчак призвал отложить рассмотрение законопроекта об изъятии детей через суд

Как отметил секретарь генсовета "Единой России", документ нуждается в доработке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник призвал отложить рассмотрение законопроекта о порядке изъятия детей из семьи через суд.

"Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причем еще до их рассмотрения в первом чтении", - цитирует Турчака Telegram-канал партии.

По его словам, только после обсуждения, "опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме".

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
Олимпиада в Токио
МОК будет способствовать обеспечению вакциной участников Олимпиады в Токио
Олимпийские игры в Токио должны состояться, как и запланировано, летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса
Читать полностью