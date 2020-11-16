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Пандемия COVID-19
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В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

За сутки в стране выздоровели 13 864 человек, умерли 303 пациента с коронавирусом
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 778, это новый максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирус был выявлен у 1 948 603 человек, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост пять дней не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,6%), Марий Эл, Калмыкии, Татарстане и Ханты-Мансийском АО (по 0,7%).

В частности, за сутки было выявлено 6 360 случаев заражения в Москве, 810 - в Московской области, 403 - в Нижегородской области, 353 - в Республике Карелия, 346 - в Архангельской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 461 265 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 13 864. Всего уже выписаны 1 453 849 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,6% от общего числа заразившихся. 

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 4 244 пациента в Москве, 456 - в Московской области, 396 - в Томской области, 357 - в Воронежской области, 346 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 303 против 352 днем ранее. Всего от инфекции умерли 33 489 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба. 

Ситауция в Санкт-Петербурге

Новые 2 039 случаев заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в Санкт-Петербурге. Это максимальное суточное значение с начала пандемии, впервые превысившее 2 тыс. Днем ранее также был выявлен максимум новых случаев в регионе - 1 944.

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