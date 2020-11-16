Власти Москвы заявили о полном обеспечении лекарствами от COVID-19 на ближайшие три месяца

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва обеспечена всеми медикаментами, в том числе и лекарствами против коронавирусной инфекции, как минимум на три месяца. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами, как и противовирусными препаратами, которых нет в аптечной сети коммерческой", - сказал Хрипун.

"Все группы препаратов <...>, включая самые эффективные антибиотики в достаточно абсолютном количестве с запасом трехмесячного неснижаемого запаса в наших медорганизациях и на центральном складе департамента здравоохранения есть", - отметил Хрипун. Он добавил, что это касается и средств индивидуальной защиты, и наличия лекарственных средств и реагентов для проведения тестов на коронавирус. По словам Хрипуна, в 2020 году столичный департамент потратил около 50 млрд рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд руб., из них примерно 10 млрд руб. будут направлены на вакцинацию от коронавируса.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.