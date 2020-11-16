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Пандемия COVID-19

Хабаровский край получил на борьбу с пандемией более 980 млн рублей

На минувшей неделе в регионе начали бесплатно выдавать лекарства для амбулаторных пациентов

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получили в октябре-ноябре 981 млн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"Последние межбюджетные трансферы распределены по пяти направлениям. Наибольшая сумма - 403 млн рублей - направлена на стимулирующие выплаты медработникам. 334,5 млн рублей пойдут на социальные выплаты безработным. Дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией составили 140,2 млн рублей. На стимулирующие выплаты работникам домов престарелых и интернатов - 38,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

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Еще 65,2 млн рублей направили на медицинские нужды, большую часть - на закупку препаратов для амбулаторных пациентов. Таких на сегодняшний день в регионе свыше 3,9 тыс. человек. Выдача бесплатных лекарств началась на минувшей неделе. Очередность доставки препаратов формируется на основе нескольких факторов: группа риска 65+, наличие сопутствующей патологии, присоединение бактериальной инфекции при установленной пневмонии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами зараженных коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно.

Всего Хабаровский край на борьбу с COVID-19 за весь период получил 7,6 млрд рублей.

В Хабаровском крае идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились свыше 19,9 тыс. человек, умерло 146 человек. За последние сутки зарегистрирован 271 новый случай.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
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