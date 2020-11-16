Хабаровский край получил на борьбу с пандемией более 980 млн рублей

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получили в октябре-ноябре 981 млн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"Последние межбюджетные трансферы распределены по пяти направлениям. Наибольшая сумма - 403 млн рублей - направлена на стимулирующие выплаты медработникам. 334,5 млн рублей пойдут на социальные выплаты безработным. Дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией составили 140,2 млн рублей. На стимулирующие выплаты работникам домов престарелых и интернатов - 38,2 млн рублей", - говорится в сообщении.