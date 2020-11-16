Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в социальных сетях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россиян стали в два раза чаще увольнять из-за публикаций в блогах и социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня. И, похоже, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора: если в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% представителей компаний, то сегодня - лишь 44%", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% - сейчас.

Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне - чуть чаще безработных: 47% против 44%. Респондентов, уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году и 5% - сейчас.

Исследование проводилось в ноябре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие представители более 1 тыс. компаний и свыше 1,6 тыс. экономически активных россиян.