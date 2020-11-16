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Итоговое собеседование по русскому для 9-х классов может пройти дистанционно

Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается, сообщили в Рособрнадзоре
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов российских школ, которое запланировано на февраль 2021 года, может пройти в дистанционном формате из-за пандемии, заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается. В данный момент мы понимаем, что решающим фактором в этом вопросе будет эпидемиологическая ситуация. Если появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, то, скорее всего, органами исполнительной власти будет рекомендовано провести собеседования дистанционно. Такая схема была апробирована в прошлом году", - заявили в пресс-службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Российской газете" сообщил, что итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче единого государственного экзамена, может быть перенесено, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется.

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников планируется провести 2 декабря текущего года, собеседование по русскому языку для девятых классов - 10 февраля 2021 года.

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