Американская вакцина и елки в Кремле. Главное о коронавирусе за 16 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 948 603 случая заражения, из них новых — 22 778 (максимум с начала пандемии). За сутки умерли 303 человека, за весь период — 33 489.
- Пациентов будут выписывать после одного отрицательного теста.
- Люди, которые контактировали с заразившимися, смогут покидать самоизоляцию через 14 дней без обязательного ПЦР-теста.
- Роспотребнадзор установил новый срок выполнения анализа на коронавирус — теперь он не должен превышать 48 часов.
- Занято 84% больничных коек для пациентов с коронавирусом, число пациентов в реанимации возросло, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- В Бурятии приостановили на две недели работу торговых центров, заведений общественного питания, бань, фитнес-клубов и других объектов.
Москва
- Всего зафиксировано 516 574 случая заражения, из них новых — 6360.
- Детские елки в Кремле отменили.
- Последние две недели коронавирус ежедневно выявляли в среднем у 70 московских учителей.
- Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 17 ноября.
- Большинство пациентов с коронавирусом, попадающих в московские стационары в крайне тяжелом состоянии, занимались самолечением, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он также заявил, что город полностью обеспечен лекарствами от COVID-19 на ближайшие три месяца.
Мир
- Всего зафиксировано более 54,3 млн случаев заражения, умерли 1 317 139 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина показывает эффективность 94,5%. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек.
- Сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).