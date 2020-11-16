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Пандемия COVID-19

Американская вакцина и елки в Кремле. Главное о коронавирусе за 16 ноября

© EPA-EFE/BIONTECH SE
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 948 603 случая заражения, из них новых — 22 778 (максимум с начала пандемии). За сутки умерли 303 человека, за весь период — 33 489.  
  • Пациентов будут выписывать после одного отрицательного теста.
  • Люди, которые контактировали с заразившимися, смогут покидать самоизоляцию через 14 дней без обязательного ПЦР-теста. 
  • Роспотребнадзор установил новый срок выполнения анализа на коронавирус — теперь он не должен превышать 48 часов.
  • Занято 84% больничных коек для пациентов с коронавирусом, число пациентов в реанимации возросло, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • В Бурятии приостановили на две недели работу торговых центров, заведений общественного питания, бань, фитнес-клубов и других объектов.

Москва

  • Всего зафиксировано 516 574 случая заражения, из них новых — 6360.
  • Детские елки в Кремле отменили.
  • Последние две недели коронавирус ежедневно выявляли в среднем у 70 московских учителей.
  • Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 17 ноября.
  • Большинство пациентов с коронавирусом, попадающих в московские стационары в крайне тяжелом состоянии, занимались самолечением, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он также заявил, что город полностью обеспечен лекарствами от COVID-19 на ближайшие три месяца.

Мир

  • Всего зафиксировано более 54,3 млн случаев заражения, умерли 1 317 139 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина показывает эффективность 94,5%. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек. 
  • Сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).
Теги
Пандемия COVID-19
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