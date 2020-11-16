Мишустин: упрощенный порядок аттестации педагогов надо продлить на 2021 год

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Упрощенный порядок лицензирования образовательных учреждений и аттестации педагогов планируется продлить на 2021 год. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год", - сказал глава правительства. Он поручил подготовить такой законопроект.

Мишустин напомнил, что особый порядок в этой сфере был установлен в текущем году, что упростило работу образовательных организаций и педагогов и в условиях пандемии позволило избавить их от процедур, требующих участия большого количества людей.

"Благодаря такому решению продлили на один год аккредитацию образовательных организаций, у которых она должна была закончиться до 31 декабря. Увеличены сроки действия квалификационных категорий педагогов. Кроме того, впервые подать заявление на лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности можно теперь и в электронном виде через специальные информационные системы", - отметил премьер.