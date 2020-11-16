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Пандемия COVID-19
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Роспотребнадзор установил новый срок выполнения анализа на коронавирус

Срок выполнения исследования не должен превышать 48 часов, указали в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор внес изменения в постановление о профилактике новой коронавирусной инфекции, установив новый срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус, который не должен превышать 48 часов. Соответствующий документ за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в постановлении.

Попова обязала в течение одного рабочего дня информировать заразившихся коронавирусом и контактировавших с ними о результатах теста.

Теги
Попова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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