Елки с дистанцией: как в этом году пройдут новогодние корпоративы?

Виртуальные комнаты с астрологами, онлайн-концерты и квесты с аватарами — встретить все это можно на нынешних новогодних вечерниках. Безопасность стала главным условием праздников, и ивент-агентства состязаются в креативности — кто придумает лучшую программу

Еще в начале ноября большинство компаний, решившихся на новогодний корпоратив, все-таки надеялись провести его офлайн — в ресторанах, офисах и на других площадках. Лишь 4% готовы были попробовать новый формат — дистанционный, сообщает Superjob.ru. Но теперь об этом задумываются все чаще: стало понятно, что отпраздновать переход из злополучного 2020-го в полный надежд 2021-й всем коллективом вряд ли выйдет. В Москве, например, коллегам разрешили собираться только по 50 человек с соблюдением дистанции, в масках и перчатках. Веселого мало, но отметить и развлечься все равно хочется, поэтому организаторы предлагают альтернативу — онлайн, гибридные и выездные праздники. Полный онлайн "Работодатели звонят и спрашивают, что вы нам можете предложить в дистанционном формате, — рассказывает генеральный продюсер праздничного холдинга "КнязевЪ" Сергей Князев. — Не скажу, что у нас совсем нет в этом опыта. Мы делали раньше те же телемосты между филиалами одной компании. Но теперь мы уже столько всего придумали и предлагаем опции, которые до пандемии казались нам невозможными". Завлекать публику на онлайн-корпоративы агентства планируют подарками, квестами, мастер-классами и поздравлениями знаменитостей. Интерес к такому мероприятию зависит от того, как его "подают". Афиша корпоратива всегда появляется заранее со списками площадок и селебрити, а также с информацией о том, как поучаствовать в мастер-классах — например, что закупить для приготовления блюд и коктейлей. "У человека совсем другой настрой, когда ему говорят: через две недели будет праздник, вы получите, во-первых, купон на продуктовый набор, вы выбираете — мы доставим, — говорит Сергей Князев. — Во-вторых, можно подготовить свой номер, который увидят все: спеть, станцевать, показать фокусы. Мы здесь тоже оказываем поддержку — с костюмами, виртуальным веб-дизайном и записями в студиях. В-третьих, на корпоративах мы открываем двадцать и более зум-комнат: в одной астролог выводит прогнозы, в другой — можно рассказать о проблемах психологу, в третьей — просто поболтать с коллегами, в четвертой — детская с аниматорами".

Программу презентуют максимально подробно, чтобы сотрудник мог заранее подготовить пространство — может, он решит на время корпоратива закрыться в отдельной комнате, чтобы посплетничать с коллегами в виртуальной курилке, а может, наоборот, захочет привлечь к активностям домочадцев. Вместе, например, можно решать головоломки квиза или управлять аватаром, чтобы пройти квест и получить награду. "Есть квест по офису, который стоит в этот момент пустой, — рассказывает Сергей Князев. — Представьте: компания, у нее 300 сотрудников, они все на удаленке. В офисе никто не был уже давно, и вот в ходе квеста нужно найти там спрятанные сюрпризы. Камеры прикреплены на аватара — человека, которому сотрудники дают команды и он их выполняет, например: "Загляни под мой стул или на третью полку шкафа". Он это делает, а подарок достаемся им". В качестве финального приза может стать и собственно вход-доступ на виртуальную вечеринку, что еще больше подогреет интерес участников, считает директор ивент-агентства "YES", доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин. Например, когда участники сразу попадают на праздничную церемонию, где руководители и звезды поздравляют сотрудников и награждают лучших. Кроме безопасности организаторы называют плюсом онлайн-формата то, что он позволяет привлечь почти неограниченное число людей. Главное — подобрать оптимальный формат активностей. "Игровые форматы стоит проводить, если будет не более десяти команд от 5 до 20 человек в каждой, — объясняет руководитель ESF- и Event-проектов рекламного агентства "Траст Групп" Елена Костарная. — Обязательно стоит анонсировать призы для победителей и подарки всем участникам. Подарки тоже могут быть электронными, это позволит компании сэкономить на логистике".

Работодатели не боятся онлайн-корпоративов, особенно, если уже тестировали такой формат раньше. Например, в день рождения компании Yota организовала цифровой квест. Коллеги играли в командах, используя для общения удобный им формат: мессенджеры, Zoom, игровую платформу. "Кроме онлайн-корпоратива есть и другие решения, — говорит Николай Перепелкин. — Можно запустить игру с использованием сетевых технологий, создать творческий проект в формате корпоративного телевидения или онлайн-театра. Такие форматы также сохраняют командообразующий эффект". Трудности онлайна Главный вопрос, который компании задают агентствам: придет ли кто-то на виртуальный корпоратив, поможет ли он поднять настроение работникам и сплотить команду? "Не всегда онлайн будет иметь нужный эффект и создавать праздничное настроение, — считает Николай Перепелкин. — Уровень вовлеченности участников здесь, по различным оценкам, может быть ниже порой на 60–75%, чем аналогичных в формате офлайн. Это автоматически снижает пользу онлайн-ивентов для внутренних целей компании". Онлайн удобен для оптимизации бизнес-процессов, а вот в качестве инструмента для развлечения воспринимается скорее как вынужденная мера, считают эксперты. Слишком много всего теперь в дистанционном формате — работа, образование, культура, досуг. Люди устали от виртуальных проводников и хотят живого общения.

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"Сейчас у нас много мероприятий в подвешенном состоянии. Сами компании сомневаются, стоит проводить или нет, — рассказывает Сергей Князев. — Большой вопрос касается, конечно, бюджета. Расходы на онлайн-корпоратив сопоставимы с обычным: надо пригласить звезд, ведущих, купить подарки. Да, есть экономия на еде и на аренде помещения, но ведь обеспечить техническую часть тоже нужно. В итоге можно потратить те же миллионы, но никто точно не знает, понравится ли такой корпоратив сотрудникам". "Могут возникнуть и технические трудности, особенно если компания организует масштабное мероприятие онлайн впервые, — предупреждает Елена Костарная. — Поэтому, например, подводя итоги, не следует полагаться на онлайн-трансляцию, стоит заранее сделать в студии запись важных выступлений топ-менеджеров". Альтернативы онлайну Спросом пользуются гибридные формы проведения корпоративов — когда часть сотрудников находится на площадке, а остальные — подключаются дистанционно. Как правило, таким образом транслируют поздравления от руководителей, выступления самих работников и церемонию награждения. Живого общения не хватает, и компании ищут возможность организовать встречу коллег в безопасных условиях. Организаторы продумывают варианты выездных корпоративов и праздников на свежем воздухе.

"Буквально сегодня с клиентом обсуждали формат праздника на ледовом катке — пока их работа не ограничена ни в Москве, ни в регионах, — рассказывает организатор вечеринок Анастасия Галеева. — Я предложила провести мастер-класс по простым элементам фигурного катания, устроить дискотеку на катке в стиле 80-х с цветной заливкой и светомузыкой, провести состязание в мини-командах по керлингу. По периметру мы разместим стойки с горячими напитками, будем готовить пончики и горячие бутерброды. Во время корпоратива надо быть в маске — их мы разделили по цветам и сделали элементом жеребьевки".

Ивенторы будут обыгрывать обязательные процедуры при проведении офлайн-мероприятий, — соглашается Николай Перепелкин. — В концепцию могут включить измерение температуры, проведение экспресс-тестов, делать которые будут хостес, переодетые в медсестер. Или, например, доктор Айболит. В общем, такой веселый формат проведения не слишком веселых процедур