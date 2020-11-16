Песков заявил об отсутствии комплексного плана об ограничениях в России из-за COVID-19

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комплексного плана об усилении ограничений из-за пандемии коронавируса для всей территории России нет и быть не может. Как заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие решения принимаются главами регионов, исходя из ситуации на местах.

"Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "жестким контролем этой ситуации занимается оперативный штаб, который работает в правительстве [РФ]".

"Какого-то комплексного плана в настоящий момент нет", - повторил Песков, отметив, что "каких-то комплексных планов на эту тему быть не может".