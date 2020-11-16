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Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в скорую помощь

Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в "скорую помощь".

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