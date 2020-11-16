Попова обязала в течение одного рабочего дня сообщать пациентам с коронавирусом о диагнозе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.

"Территориальные органы Ростотребнадзора по результатам проведения мероприятий в эпидемических очагах в течение рабочего дня информируют больных СOVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больными СОVID-19, о необходимости соблюдения ими в течение 14 календарных дней со дня контакта с больным СOVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных средств связи", - говорится в постановлении Поповой, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в тот же срок они обязаны выдавать "предписания медицинским организациям по месту проживания (пребывания) лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, об установлении в отношении указанных лиц медицинского наблюдения", следует из документа.

Люди, имевшие контакт с заразившимся коронавирусом, смогут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного ПЦР-теста. "Лицо, контактировавшее с больным СOVID-19, находится в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19", - говорится в документе.