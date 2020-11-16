Виктора Дробыша выписали после лечения от коронавируса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Композитора Виктора Дробыша выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

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Ранее 54-летний музыкант проходил лечение в стационаре. По его словам, заболевание проходило в несложной форме.

"Уже выписали. Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону. А так все нормально", - сказал Дробыш.

Виктор Дробыш - заслуженный артист России. Его песни исполняют Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс и многие другие.