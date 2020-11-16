Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отзовут на доработку

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты и сенаторы после совместных консультаций планируют отозвать из Госдумы законопроекты о порядке изъятия детей из семьи и внести на рассмотрение парламента единый документ. Об этом ТАСС сообщила глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина.

"После проведения консультаций законопроекты о порядке изъятия детей из семьи будут отозваны для внесения единого законопроекта", - сказала Мизулина, являющаяся одним из авторов ранее внесенного в Госдуму пакета поправок в Семейный кодекс РФ.

Как в свою очередь отметил источник в Госдуме, знакомый с ходом принятия решений, совместная договоренность заключалась именно в том, "чтобы отозвать оба законопроекта".

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в июле в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель. При этом суд должен принять решение в течение 24 часов на закрытом заседании. Совет Госдумы в понедельник должен был принять решение о дате рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Вице-спикеры нижней палаты Петр Толстой (фракция "Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) ранее заявили, что будут требовать отложить рассмотрение инициативы в связи с необходимостью ее обсуждения и доработки. О необходимости обсуждения поправок в Семейный кодекс с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов также ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак также призвал отложить рассмотрение законопроекта, так как он нуждается в доработке.

На рассмотрении Госдумы также находится пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда. Однако данные инициативы не были поддержаны в правительстве и подверглись критике со стороны Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.