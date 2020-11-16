Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

"В стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации - 55 субъектов. В стадии продолжающегося роста находится 25 субъектов, замедление роста регистрируется в двух субъектах", - сказала Попова. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на тот факт, что две недели назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти в 25 субъектах РФ, в двух - замедляется, в трех регионах наблюдается снижение. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она указала, что показатели распространения инфекции выше всего в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. По данным оперштаба, в настоящее время в ЯНАО болеют 7 218 человек, за сутки выявлен 191 заразившийся, в Карелии сейчас болеют 5 099 человек, за сутки выявлено 353 случая. В Мурманской области болеют в настоящее время 4 033 человека, да сутки выявлено 259 заболевших, в Республике Алтай 2 515 человек болеют сейчас, за сутки выявлено 96 случаев.

Попова рассказала, что летальность от коронавирусной инфекции в регионах, где были приняты дополнительные меры обеспечения безопасности населения, составляет 1,2%. "В субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила эффективность соблюдения ограничительных мер. "Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат", - подчеркнула она.

По словам Поповой, в большинстве регионов охват тестированием на коронавирус выше нового установленного минимума. "Планка для всех субъектов - это не менее 200 исследований на 100 тысяч населения в сутки. Значительная часть субъектов выполняют исследований больше", - сообщила она. Глава Роспотребнадзора указала, что ряду регионов необходимо еще довести охват тестирования на коронавирус до установленной планки.

Штрафы

Попова сообщила, что среднее количество штрафов за нарушение масочного режима составляет от 8 до 18 в неделю на 100 тыс. человек в регионах РФ с разной эпидемиологической обстановкой, в регионах с наибольшим их количеством отмечается стабилизация обстановки.

"Наиболее значимым влиянием на течение эпидемического процесса является контроль за соблюдением масочного режима. И среднее количество штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 тыс. населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка 8 штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, порядка 18 штрафов на 100 тыс. населения. Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат", - сказала она.