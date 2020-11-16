Яровая предложила ввести обязательную медицинскую экспертизу образовательных программ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сделать обязательной медицинскую экспертизу образовательных программ, а также выступила за разработку единых стандартов в сфере закупок питания для школьников. Об этом она заявила в понедельник в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по задачам субъектов России в сфере общего образования.

"Сегодня у школьников фиксируется рост заболеваний органов зрения, опорно-двигательной системы, органов пищеварения. При этом врачи никак не подключены к экспертизе образовательных программ, никто не дает оценку нагрузки на ребенка, влияния на него новых технологий обучения, тому, а останутся ли дети здоровы. Здесь очевидный дисбаланс и противоречие", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

"Невозможно, не оценивая сохранность здоровья ребенка, предлагать все новое и новое. Должен быть баланс в пользу здорового развития ребенка. Поэтому предлагаю сделать медицинскую экспертизу образовательных программ обязательным условием их адаптивности и реализации", - добавила она.

Кроме того, депутат напомнила, что анализирует реализацию закона о питании школьников по регионам. "Предлагаю для регионов сделать обязательным разработку единых стандартизированных конкурсных закупок, чтобы в этом стандарте были заложены критерии качества закупок продуктов для детского питания", - отметила Яровая. По ее словам, это позволит избежать необоснованного завышения цен и обеспечить качество питания детей.

Помимо этого, Яровая привела в пример опыт Камчатки, где реализуется программа установки в детских садах и школах приборов автоматического терморегулирования. "Мы снизили заболеваемость детей, уход мам на больничные и создали еще экономию средств. Ранее мною отработан вопрос с Министерством энергетики РФ, министерство поддержало этот подход. Предлагаю сделать по регионам со сложными климатическими условиями обязательным этот стандарт подключения автономного и комфортного теплообеспечения при строительстве новых школ и детских садов", - сообщила Яровая.

По ее словам, это будет современный подход к сбережению здоровья детей, в связи с чем она предложила запустить пилотный проект на Дальнем Востоке, а далее в целом по стране. Участники заседания поддержали такой подход.