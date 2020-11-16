Мишустин поручил Мурашко сформировать запас лекарств для лечения коронавируса в регионах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко сформировать достаточный запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции и при необходимости помогать в этом вопросе регионам.

"Что касается лекарств: надо сформировать их достаточный запас, чтобы оперативно предоставлять их регионам в случае необходимости", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он выразил надежду, что министр здравоохранения совместно с коллегами по правительству обсудит этот вопрос и организует все необходимые мероприятия.

Мишустин также поручил Мурашко "лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если их не хватает".