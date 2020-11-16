Попова рассказала, как избежать введения более жестких мер из-за коронавируса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением действующих мер против распространения коронавируса позволит затормозить ситуацию и не допустить приятия более жестких ограничений, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Требования, которые сегодня вводятся в субъектах РФ, также должны контролироваться в субъектах РФ всеми возможными способами - и федеральными органами исполнительной власти, на что они сориентированы. Реализуются эти поручения по линии и по линии Роспотребнадзора, и по линии министерства внутренних дел, и конечно же субъектами и муниципалитетами. Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер", - сказала Попова.

Она рассказала, что больше половины выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом имеют симптомы ОРВИ, у четверти симптомов нет вообще. "Хотела бы отметить, что из числа зарегистрированных за последние сутки случаев [заражения коронавирусом] на долю острых респираторных вирусных инфекций приходится более 55%. Лица без клинических проявлений составляют 25%, и доля лиц с внебольничной пневмонией составляет 17,7%", - сказала она.

Попова обратила внимание, что по возрастной структуре Россия пришла к тем же показателям, что были в летние месяцы, структура на сегодняшний день стабилизируется. "На лиц старше 65 лет приходится 18%. На взрослых в остальных возрастах - 74% и на детей до 18 лет приходится 8% всей заболеваемости", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 54,4 млн человек, более 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 948 603 случая заражения, выздоровели 1 453 849 человек, умерли 33 489. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.