Минтруд предложил изменить показатель госпрограммы по протезированию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтруд предлагает изменить показатель госпрограммы "Доступная среда" по числу инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий, из-за коронавируса. Соответствующий проект был размещен на портале федеральных проектов нормативных правовых актов в понедельник.

Проектом постановления предлагается внести изменения в приложение номер 1 "Сведения о целевых показателях и индикаторах госпрограммы "Доступная среда".

"Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий" (пункт 47), установленная на 2020 год в значении 9 200 человек, [заменить] на значение 7 000 человек", - говорится в пояснительной записки к проекту.

Отмечается, что указанное изменение обусловлено ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и прекращением работы стационаров сложного протезирования ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России. В документе указано, что в целях соблюдения противоэпидемических мер в действующих стационарах была увеличена площадь на одного пациента. Это привело к тому, что во втором квартале текущего года 44,6% коечного фонда не было задействовано.