Джонсон рассказал о своем самочувствии после ухода на самоизоляцию

"Мне было рекомендовано уйти на самоизоляцию после того, как я несколько дней назад контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Не имеет значения тот факт, что мы соблюдали социальную дистанцию, что я здоров как бык и чувствую себя великолепно и что я уже ранее переболел COVID-19 и у меня выработались антитела. Мы должны остановить распространение заболевания, и один из способов добиться этого - 14-дневная самоизоляция", - отметил Джонсон в видеоролике, размещенном в его Twitter. При этом он указал, что продолжит руководить действиями правительства посредством видеосвязи.

О том, что Джонсон был вынужден самоизолироваться, в воскресенье проинформировала канцелярия главы кабмина. В сообщении также подчеркивалось, что премьер не демонстрирует симптомов COVID-19. Как стало известно позднее, человек, с которым контактировал Джонсон, - депутат Ли Андерсон от правящей Консервативной партии. Он входил в небольшую группу народных избранников, с которыми глава правительства общался 12 ноября в течение около 35 минут. Позже у Андерсона был подтверждена коронавирусная инфекция.

Джонсон в апреле уже перенес коронавирус. Тогда он провел неделю в больнице Лондона, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего сам признавался, что его жизнь была в опасности. Обязанности премьер-министра в течение нескольких недель исполнял глава МИД Доминик Рааб, который сам 5 ноября ушел на самоизоляцию. Как указал в понедельник министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, Джонсону было рекомендовано самоизолироваться, поскольку до сих пор нет четкого понимания, может ли человек, уже перенесший COVID-19, повторно заразиться коронавирусом.

Общее количество случаев инфицирования в Великобритании с начала пандемии приблизилось к отметке в 1,37 млн. Всего в королевстве умерли 51 934 человека, что является самым высоким показателем в Европе.