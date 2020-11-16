Мурашко: прием антибиотиков без назначения врача несет колоссальные риски для здоровья

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прием антибактериальных препаратов без назначения врача, в том числе при коронавирусной инфекции несет колосcальные риски для здоровья человека. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Использование антибиотиков без назначения врача несет за собой колоссальные риски для пациентов. В первую очередь, формирование лекарственно устойчивой флоры <...>. И эта терапия уже из разряда тяжелой артиллерии. И, конечно же, самостоятельное назначение терапии категорически не приветствуется, все-таки лечение должно прозвучать именно от вашего врача, того, кто вас консультирует, и, соответственно, сопровождает во время заболевания", - сказал министр.