Мурашко призвал лиц старше 60 лет быть предельно осторожными из-за пандемии

"Я просил бы сегодня лиц старшего возраста, особенно старше 60 лет, быть предельно осторожными <...>. Все рекомендации уже неоднократно озвучены, их нужно выполнять. Почему это очень важно, потому что мы видим, у нас сегодня уже накоплен колоссальный опыт по лечению этих категорий пациентов. И лица старше 60 лет имеют значительно больше осложнений от течения коронавирусной инфекции", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко подчеркнул, что у людей старше 70 лет с каждым новым десятилетием количество осложнений увеличивается в два раза. Министр отметил, что молодые люди, контактируя с пожилыми, должны помнить, что они могут стать причиной заражения COVID-19 этой категории людей. "Поэтому, сегодня просто нужно беречь своих близких и родных, друзей и знакомых", - сказал он.

Привлечение студентов к работе с пациентами

Почти все регионы России привлекают студентов-медиков к работе с заразившимися коронавирусом, сообщил Мурашко. "Поэтому сегодня более 30 тыс. <...> студентов и [сотрудников] профессорско-преподавательского состава работают, и более 10 тыс. - это из средних учебных заведений. Поэтому мобилизация идет практически во всех регионах", - сказал он.

Мурашко пояснил, что студентов старших курсов привлекают в качестве медицинского персонала в медорганизации, а также для работы на амбулаторно-поликлиническом этапе и в стационаре. Студентов младших курсов используют на "горячих линиях" и в качестве волонтеров.

Министр подчеркнул, что кадровая проблема всегда была одной из самых глобальных. "Поскольку, действительно, этот ресурс наиболее значимый и востребованный, и он со всех сторон является более дорогостоящим. Именно кадровый ресурс, подготовка медицинского работника. Врачебная специальность - это шесть лет вуза, и средний медицинский персонал - это три или четыре года, в зависимости от программы обучения", - заключил он.