Мурашко: для лечения коронавирусной инфекции в стационарах применяются 32 препарата

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня методические рекомендации министерства здравоохранения уже девятого пересмотра, туда вошли самые современные схемы лечения. Они включают в общей сложности около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, <...> в общей сложности это основные препараты. И 32 препарата - это для формуляра стационарного применения", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко добавил, что при симптоматической терапии могут дополнительно использоваться и другие препараты.