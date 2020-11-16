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Пандемия COVID-19

Мурашко: для лечения коронавирусной инфекции в стационарах применяются 32 препарата

Глава Минздрава отметил, что при симптоматической терапии могут дополнительно использоваться и другие препараты

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. На амбулаторном этапе лечения коронавирусной инфекции в России применяются 17 препаратов, в стационарах - 32.

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Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня методические рекомендации министерства здравоохранения уже девятого пересмотра, туда вошли самые современные схемы лечения. Они включают в общей сложности около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, <...> в общей сложности это основные препараты. И 32 препарата - это для формуляра стационарного применения", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко добавил, что при симптоматической терапии могут дополнительно использоваться и другие препараты.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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