В Госдуме намерены доработать поправки о переобучении священников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" планируется принять в первом чтении в декабре, поправки ко второму чтению должны снять озабоченность религиозных организаций из-за положения о необходимости переобучения священнослужителей в России. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Документ запрещает возглавлять религиозные группы и участвовать в них подозреваемым в финансировании терроризма, иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в России, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности. Согласно документу, клирики, которые учились за рубежом, должны пройти аттестацию и переподготовку в российских духовных учебных заведениях. Указанное положение ранее вызвало критику со стороны некоторых религиозных организаций.

"В данном законопроекте много различных положений, но только одно из них вызывает критику. Поэтому общее решение - принимать законопроект в декабре в первом чтении, а при подготовке ко второму чтению комитет по результатам консультаций с централизованными религиозными организациями основных российских конфессий подготовит поправки, снимающие озабоченность религиозных организаций по вопросу о переобучении и аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование", - сказал Гаврилов.

В сентябре думский комитет рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении. Однако его рассмотрение было отложено для консультаций с конфессиями после обращений общин буддистов, у которых в России нет подходящих духовных школ, сообщал ТАСС Гаврилов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 21 июля текущего года.