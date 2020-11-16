Мурашко сообщил, что прививки от гриппа сделали около 40% россиян

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вакцины против гриппа поступают в регионы России в соответствии с графиком, привились от данного заболевания уже около 40% жителей страны. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"От гриппа сегодня [население] провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы четко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию", - сказал он.

Северные регионы страны получили первыми вакцины от гриппа, это связано с особым температурным режимом. Южные регионы будут полностью обеспечены уже в ноябре, сказал министр.

Мурашко также отметил, что в этом году, в том числе из-за новой коронавирусной инфекции, возросло число пациентов с пневмонией по сравнению с прошлым годом. "Мы уже говорили, что этот период должен требовать определенной защиты для пациентов, которым необходимо провести вакцинацию, в том числе от пневмококка. Это необходимо делать, она действует несколько лет эта вакцина", - добавил глава Минздрава.

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска, поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.