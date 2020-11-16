Детские елки в Кремле отменили из-за пандемии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новогодних детских представлений в Кремле в этом году не будет. Праздничный концерт будет записан без зрителей и показан по телевидению, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"В этом году от традиционных детских елок в Кремле пришлось отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать опасности здоровье ребят", - сказала Крылова. Она заверила, что праздничный концерт будет подготовлен, его можно будет посмотреть по телевидению.

Представитель управления делами президента РФ отметила, что пандемия коронавируса не скажется на другой кремлевской новогодней традиции. "9 декабря в Подмосковье планируется спилить живую ель, 11 декабря она будет доставлена в Кремль. Дерево, как обычно, установят на Соборной площади и украсят игрушками", - рассказала Крылова.