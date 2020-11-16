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Пандемия COVID-19

Попова: ведется работа по получению результатов тестов на COVID на портале "Госуслуги"

Глава Роспотребнадзора уточнила, что завершение этой работы позволит очень быстро передавать подобную информацию и доводить ее до населения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Работа по возможности получения результатов тестов на коронавирус через портал "Госуслуги" ведется. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Совместно с Министерством цифрового развития мы ведем работу по переводу в цифровой формат передачи результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. И в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября мы уже осуществили цифровую интеграцию между лабораторией Роспотребнадзора и порталом "Госуслуги", - сказала она.

Попова уточнила, что завершение этой работы позволит очень быстро передавать подобную информацию и доводить ее до населения.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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