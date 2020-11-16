Синоптики прогнозируют в Поволжье солнечную погоду к концу недели

ТАСС, 16 ноября. Солнечная погода без осадков установится в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, морозы спадут к выходным. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В начале недели центр антициклона, который в последнее время продолжает определять характер погоды в центре европейской части России, как раз будет располагаться над Средним Поволжьем. На Верхнем и Среднем Поволжье погода будет носить антициклональный характер, без существенных осадков, с прояснениями, местами малооблачная погода. Небольшие осадки пройдут в начале недели только в Башкортостане и местами - в Пермском крае. В средине недели погода сохранится сухой, солнечной, температура в регионах повысится в конце недели", - сказал собеседник агентства.

Синенков добавил, что на Верхней Волге прогнозируется сильный ветер. "Это касается, прежде всего, Нижегородской области, Татарстана, Удмуртии и Пермского края. В конце недели зона сильного ветра опустится и на Среднее Поволжье", - уточнил он.

Собеседник агентства также отметил, что в Нижегородской области температура в начале недели будет в пределах минус четырех-шести градусов, в конце недели она повысится до нуля - минус трех. "Из-за сильного ветра значительной разницы между ночными и дневными температурами не будет - от минус 1-4 в ночные часы. В конце недели минус 3-5 градусов, практически без осадков. Небольшой снег возможен лишь в четверг", - пояснил он.

По словам Синенкова, в Кирове температура во вторник - среду будет в пределах минус 10-13 градусов. "Атмосферный фронт и усиление ветра в четверг принесут потепление до нуля. До конца недели сохранится в пределах ноль-два градуса. При этом в четверг пройдут местами небольшие снегопады", - отметил он.

Центр антициклона

Синенков рассказал, что Центр антициклона на этой неделе будет находиться над Пензой и Саранском. "Здесь никаких осадков, солнечно, с переменной облачностью. Температура завтра в пределах минус трех, в среду - четверг - минус один-три, в субботу - воскресенье - ноль-три градуса и солнечно. Аналогичная погода и в Чебоксарах", - отметил он.

По его данным, в Самаре во вторник и среду будет минус пять-семь градусов. В четверг и в пятницу потеплеет до минус трех-пяти градусов при ярком солнце. Аналогичная погода установится и в Ульяновске.

В Пермском крае температура во вторник в пределах минус пяти градусов, в среду она понизится до минус 8-10. В четверг атмосферный фронт даст небольшие осадки и повышение температуры до минус одного-трех градусов, пройдут небольшие снегопады. "В конце недели температура повысится и в Казани: если во вторник - среду даже в дневные часы морозы в пределах минус пяти-семи, то в четверг температура повысится до минус одного-трех градусов. В четверг облака будут, но без существенных осадков", - добавил Синенков.

В Уфе всю неделю будет практически без осадков. В начале недели температура около минус четырех-шести градусов, в четверг-пятницу - минус три-пять. Такая же температура сохранится и в субботу - воскресенье. В Саратове будет преимущественно солнечно, без осадков. Со вторника по четверг - минус три-пять градусов, с пятницы по воскресенье - минус один-три.

Аномальный ноябрьский холод

На данный момент во всех регионах Поволжья установились морозы, от которых жители регионов уже отвыкли в последний месяц осени. Так, в Самарской области с 16 по 20 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять градусов и более. Синоптики также предупреждают о гололедице.

В Оренбургской области на смену теплой и затяжной осени резко пришла зимняя стужа, снег едва успел местами покрыть землю. Температура воздуха по ночам стала опускаться до минус 18 градусов, при этом еще неделю назад она едва достигала отрицательных значений. В ночь на вторник синоптики прогнозируют в северных и восточных регионах Оренбуржья до минус 24 градусов. "Морозная и безветренная погода сохранится в Оренбуржье. Мощный блокирующий антициклон продолжит наращивать свое влияние. Лишь к концу недели северные потоки сменятся на западные, температурный фон будет постепенно повышаться, но об оттепели говорить еще рано", - приводятся в сообщении на сайте Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды слова дежурного синоптика Сергея Пегова.

В Саратовской области с 16 ноября закрылась навигация для маломерного флота. Такое решение принято в связи с тем, что выходить на воду становится небезопасно, сообщает ГУ МЧС региона. "Низкие температуры, волна, ветер. Сейчас начнется ледообразование, поэтому инспекторы советуют не подвергать свою жизнь опасности", - уточняет пресс-служба.

К концу прошлой недели резко похолодало и в Удмуртии. Так, в воскресенье днем температура воздуха понижалась до минус 12 градусов, ночью - до минус 17. В первые холодные дни на небольших водоемах республики начал появляться тонкий лед, выход на который привел к гибели двух рыбаков - в Завьяловском и Кизнерском районах. По предварительному прогнозу, в начале этой недели тип погоды не изменится. Так, по данным удмуртского Гидрометцентра, в понедельник утром в Ижевске столбики термометров опустились до минус 15,1 градуса.