Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозвали из Госдумы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроекты, которые касаются порядка изъятия детей из семьи, внесенные ранее депутатами и сенаторами, отозваны по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Об этом журналистам в понедельник сообщил разработчик одной из инициатив, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты", - сказал он, уточнив, что речь идет как о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, так и о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

"Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом", - добавил Крашенинников.

Глава комитета заметил, что предложенные инициативы "вызвали много споров и разногласий среди общественности".

"Подготовленный нами с коллегой Клишасом законопроект о порядке изъятия ребенка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления. Тем не менее предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций", - констатировал Крашенинников.

В беседе с ТАСС он назвал принятое решение об отзыве законопроектов "серьезным шагом навстречу обществу и общественному мнению". "Дальше нам надо анализировать и вовлекать общество в подготовку [решения], а не только юристов, депутатов и сенаторов", - резюмировал парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "при принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи", такие законопроекты должны проходить дополнительное обсуждение с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов.

Об инициативах

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в июле в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель. При этом суд должен принять решение в течение 24 часов на закрытом заседании. Совет Госдумы в понедельник должен был принять решение о дате рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Вице-спикеры нижней палаты Петр Толстой (фракция "Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) ранее заявили, что будут требовать отложить рассмотрение инициативы в связи с необходимостью ее обсуждения и доработки.

На рассмотрении Госдумы до этого дня также находился пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда.