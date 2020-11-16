Диана Гурцкая заразилась коронавирусом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусной инфекцией, заболевание проходит в легкой форме. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ее брат и продюсер Роберт.

"У нее заболевание в легкой форме, три дня температура не поднимается выше 37,5. Но пропало обоняние и осязание, что для незрячего человека, конечно, страшнее и труднее, чем для других. Но Диана есть Диана, она кремень и еще подбадривает нас. Ей предлагали лечиться в стационаре, но она отказалась, чувствует себя хорошо дома", - сказал он.

Продюсер пояснил, что 42-летняя певица, вероятно, полагалась на сделанный летом тест, показавший у нее наличие антител. "Диана ведет большую работу в Общественной палате, занимается социокультурной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. <...> Она не боялась ездить, работать. Но, видимо, иммунитета хватило ненадолго", - сказал он.

Диана Гурцкая - заслуженная артистка России, известность ей принесли такие композиции как "Ты знаешь, мама", "Ты здесь" и "Солнечный мальчик". Артистка ведет активную общественную работу в составе Общественной палаты РФ и по линии благотворительного фонда "По зову сердца".