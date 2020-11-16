Закон о возвращении системы вытрезвителей в РФ планируют принять до конца года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года, с 1 января 2021 года документ должен вступить в силу. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

"До конца года примем", - заверил парламентарий, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта.

Согласно поправке ко второму чтению, одобренной комитетом, вступление в силу закона запланировано на 1 января 2021 года. "Переходный период не нужен", - пояснил депутат, напомнив, что организация вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.

О законопроекте

Госдума 5 ноября 2019 года одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей в первом чтении. Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

Как ранее сообщал Диденко ТАСС, порядок взимания платы с людей, доставляемых в вытрезвители, будет устанавливаться на уровне правительства РФ.

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.