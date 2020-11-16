На Кубани запустили региональную программу образования по созданию НКО

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края объявили набор на региональную образовательную программу по запуску социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Занятия начнутся 18 ноября, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Общественной палаты Краснодарского края.

Краснодарский край занимает лидирующие позиции по поддержке социально ориентированных НКО согласно рейтингу Министерства экономического развития России и Агентства стратегических инициатив. Также является лидером по количеству НКО среди субъектов Южного федерального округа.

"Начинает свою работу региональная образовательная программа для запуска социальных проектов. По итогу участники получат опыт в проектной деятельности, новые НКО-знакомства и проработанные проекты "под ключ", которые могут претендовать на участие во втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Первое занятие стартует 18 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что программа обучения включает 10 занятий, на которых участникам расскажут об основах социального проектирования и развитии проектного мышления, также будет осуществляться экспертное сопровождение разработанных проектов.

Ранее сообщалось, что в этом году некоммерческие организации получили гранты администрации Краснодарского края на сумму почти 130 млн рублей, президентские гранты получили 98 кубанских некоммерческих организаций на сумму почти 137 млн рублей. Это рекордные количество краевых организаций и размер полученных ими грантов за все время проведения конкурса президентских грантов.